Leipzig PSG maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

PSG LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçına sahne olacak PSG Leipzig maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER



PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker; Danilo, Herrera, Paredes; Di María, Neymar, Mbappé

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Konaté, Upamecano, Angeliño; Sabitzer, Haidara; Nkunku, Olmo, Forsberg; Poulsen