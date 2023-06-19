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PSG kalecisi Sergio Rico'dan iyi haber geldi: Komadan çıktı!

Ligue 1'de şampiyon PSG'nin kalecisi Sergio Rico, şampiyonluğu kutladığı gecenin sabahında attan düşerek trajik bir kaza yaşadı ve yoğun bakıma alındı. 29 yaşındaki kalecinin eşi, sağlık durumuyla ilgili son durumunu paylaştı. İşte detaylar...

Giriş: 19.06.2023 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
PSG kalecisi Sergio Rico'dan iyi haber geldi: Komadan çıktı!
HABERTURK.COM

PSG'nin 29 yaşındaki kalecisi Sergio Rico geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirmişti.

Attan düşen Sergio Rico ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

28 Mayıs'tan bu yana hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tutualan Sergio Rico komadan çıktı.

Sergio Rico eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesindeki Rico'nun bilincinin yerine geldiğini açıkladı.

İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu'' açıklamasını yaptı.

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