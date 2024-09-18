Şampiyonlar Ligi ilk maçında Fransız devi PSG, İspanyol ekibi Girona'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'a güzel oyununa rağmen elenen Luis Enrique'nin öğrencileri, bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor. Öte yandan tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Girona, zorlu Paris deplasmanında puan ve puanlar çıkararak sürpriz kovalıyor. Sporseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, PSG- Girona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...