Şampiyonlar Ligi PSG- Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Bugün devam eden maç programında PSG ile Girona karşı karşıya geliyor. Luis Enrique yönetiminde sistemli oyuna geçiş yapan Fransız ekibi, ligde aldığı 4 galibiyetle lider konumda bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon La Liga'yı Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3'üncü olarak tamamlayan Girona tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. Peki, PSG- Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi ilk maçında Fransız devi PSG, İspanyol ekibi Girona'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'a güzel oyununa rağmen elenen Luis Enrique'nin öğrencileri, bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor. Öte yandan tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Girona, zorlu Paris deplasmanında puan ve puanlar çıkararak sürpriz kovalıyor. Sporseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, PSG- Girona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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PSG- GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG- Girona Şampiyonlar Ligi mücadelesi 18 Eylül Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.
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PSG- GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
PSG ile Girona arasında oynanacak olan karşılaşma dijital platform tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak. Dolayısıyla müsabaka şifresiz olarak izlenemeyecek.
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MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safomov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Dembele, Asensio, Barcola
Girona: Gazzaniga, Frances, Lopez, Blind, Gutierrez, Herrera, Romeu, Martin, Tsygankov, Ruiz, Gil