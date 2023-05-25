Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Fransa

PSG, gelecek sezon takımın başına Luis Enrique'yi getirebilir!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain önümüzdeki sezon 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Christophe Galtier ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Giriş: 25.05.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
PSG, gelecek sezon takımın başına Luis Enrique'yi getirebilir!
HABERTURK.COM

İspanyol gazetesi Marca'ya göre, Fransız devi Luis Enrique'yi takımın başına getirebilir. Teknik direktörlük koltuğuna mükemmel bir isim getirmeyi hedefleyen Paris Saint Germian yönetimi, liste başı olarak İspanyol teknik adamı belirlerken görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BARCELONA

İspanya Milli takımında 38 maçta görev alan 53 yaşındaki teknik adam 20 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile maç başına 1.87 puan ortalaması yakaladı.

Barcelona'yı da 3 sezon çalışan Luis Enrique, 1 şampiyonlar ligi ve 2 La Liga olmak üzere toplam 9 kupa kazandı ve 2014-2015 sezonunda yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Paris Saint Germian Luis Enrique ile anlaşamadığı takdirde listedeki diğer adaylar olan Thiago Motta, Jose Mourinho ve Xabi alonso ile görüşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı
TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı
Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Bingöl'de 14 okul için yıkım kararı çıktı
Bingöl'de 14 okul için yıkım kararı çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.