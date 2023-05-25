HABERTURK.COM

İspanyol gazetesi Marca'ya göre, Fransız devi Luis Enrique'yi takımın başına getirebilir. Teknik direktörlük koltuğuna mükemmel bir isim getirmeyi hedefleyen Paris Saint Germian yönetimi, liste başı olarak İspanyol teknik adamı belirlerken görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BARCELONA

İspanya Milli takımında 38 maçta görev alan 53 yaşındaki teknik adam 20 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile maç başına 1.87 puan ortalaması yakaladı.

Barcelona'yı da 3 sezon çalışan Luis Enrique, 1 şampiyonlar ligi ve 2 La Liga olmak üzere toplam 9 kupa kazandı ve 2014-2015 sezonunda yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Paris Saint Germian Luis Enrique ile anlaşamadığı takdirde listedeki diğer adaylar olan Thiago Motta, Jose Mourinho ve Xabi alonso ile görüşecek.

ÖNERİLEN VİDEO