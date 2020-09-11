Paris ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin 30 Haziran 2021'e kadar kiralandığı duyuruldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, oyuncunun satın alma opsiyonunun 9 milyon avro olduğu öne sürüldü.

İtalyan milli oyuncu, altyapısından yetiştiği Roma'nın yanı sıra Crotone ve Valencia takımlarında forma giydi.