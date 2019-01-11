Galatasaray için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. UOL Esporte'nin haberine göre; Lassana Diarra'nın ayrılığının ardından bir orta saha arayışına giren Fransız devi PSG, Galatasaraylı Fernando'yu istiyor.

PSG'nin forvet transferi yapmak istemesi nedeniyle orta saha için düşük bir bütçesi olduğu ve Avrupa pasaportu olan Fernando'nun bu şartlara uyduğu belirtildi. Galatasaray'ın oyuncu için 6 milyon euro talep ettiği iddia edildi.