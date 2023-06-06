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PSG'de yeni dönem! Yollar ayrılıyor

PSG'de Christophe Galtier dönemi sona eriyor. Fransız devinin yeni teknik direktörü de ortaya çıktı

Giriş: 06.06.2023 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
PSG'de yeni dönem! Yollar ayrılıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

PSG'de sular durulmuyor. Lionel Messi ve Sergio Ramos'la vedalaşan Fransız ekibinde ayrılıkların süreceği belirtiliyor.

Öte yandan Le Parisien'in haberine göre teknik direktör Christophe Galtier ile yollar ayrıldı. PSG, Galtier ile sezon başında 2 yıllık mukavele imzalamıştı.

Başkent temsilcisinin yeni teknik direktörünün ise Julian Nagelsmann olması bekleniyor. PSG'nin Nagelsmann ile 24 saat içinde yönetimle masaya oturacağı ve anlaşmanın sağlanacağı belirtiliyor.

Julian Nagelsmann, mart ayının son haftasında Bayern Münih'ten ayrılmıştı.

Bu arada 35 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcısının Thierry Henry olacağı konuşuluyordu ancak Fransız basını, Henry'nin televizyon yorumculuğunu bırakmayı istemediğini geçti.

Haber detayında Thierry Henry'nin yardımcı antrenör değil teknik direktör olmak istediği bilgisi geçildi.

45 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ilk teknik direktörlük deneyimini Monaco'da yaşamış, ardından Montreal'de aynı görevi üstlenmişti.

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