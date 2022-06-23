PSG'de teknik direktör değişikliğinin faturası ağır oldu! 25 milyon Euro!

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayan Paris Saint-Germain, teknik direktör değişimi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fransız ekibi Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini feshetmek için 15 milyon Euro verecek. Arjantinli çalıştırıcının görevini devralacak Christophe Galtier içinse Nice'e 10 milyon Euro ödeme yapılacak.

Paris Saint-Germain ile iki yıllık sözleşme imzalayacak 55 yaşındaki teknik adam, 2021'de Lille'i şampiyon yaparak son yılların en büyük sürprizine imza atmıştı.