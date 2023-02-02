Fransa Kupası'nda Olimpik Marsilya ve Ligue 1'de Toulouse, Monaco, Lille maçlarını kaçırması beklenen Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacakları 14 Şubat'taki ilk karşılaşmada da forma giyemeyecek.

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