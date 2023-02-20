PSG'de Neymar şoku!

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lille'i Messi'nin son saniyede attığı golle 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar şoku yaşanıyor.
Lille karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi.
Le Parisien'de yer alan habere göre, Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
B. MÜNİH MAÇINA YETİŞMESİ ZOR
Neymar'ın, Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.