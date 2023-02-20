PSG'de Neymar şoku!

Neymar'ın, Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.

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