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PSG'de Neymar şoku!

Fransız devi PSG'ye, Lille maçında sakatlanan Neymar'dan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Giriş: 20.02.2023 - 20:44 | Güncelleme: ABONE OL
PSG'de Neymar şoku!
HABERTURK.COM

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lille'i Messi'nin son saniyede attığı golle 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar şoku yaşanıyor.

Lille karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi.

Le Parisien'de yer alan habere göre, Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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Neymar'ın, Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.

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