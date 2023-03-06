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PSG'de Neymar depremi! Sezonu kapattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı açıklandı.

Giriş: 06.03.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
PSG'de Neymar depremi! Sezonu kapattı
AA

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

PSG'den yapılan açıklamada, son yıllarda sağ ayak bileğinden birçok kez sakatlanan Neymar'ın, daha tehlikeli bir sorunla karşılaşmaması amacıyla ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki ASPETAR Hastanesi'nde ameliyata alınacak 31 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması öngörülüyor.

PSG'nin 19 Şubat'ta Lille'i 4-3 yendiği karşılaşma sırasında sakatlanan ve bu süre boyunca tedavisine devam edilen Neymar'ın, sezonu kapatması bekleniyor.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

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