PSG'de Messi krizi büyüyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında İspanyol ekibi Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi'nin kontratında bulunan özel bir kontrat sebebi ile milli takımda oynamasından dolayı yıldız oyuncuya tepkili.

PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı sebebi ile takımla sahaya çıkamayan Messi'nin iyileşmesini tamamlar tamamlamaz milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını söyledi.

"Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapatistesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diyen Leonardo, bu tarz durumların mantıklı olmadığını ve FIFA ile bunun anlaşmasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Messi'nin PSG'ye imza attığı sırada kontratına özel bir madde eklettiği ve Arjantin Milli Takımı ile başaracağı şeylere çok önem verdiği için milli takıma gidiş gelişlerinde problem yaşanmamasını talep ettiği iddia edilmişti.

Messi gibi Leonardo Paredes de bir süredir sakatlığı sebebi ile PSG forması giyememesine karşın Arjantin Milli Takımı'na çağrılmış ve ülkesine seyahat etmişti.

Geçtiğimiz hafta Bordeaux maçı öncesinde bu konuyu gündemine taşıyan teknik direktör Mauricio Pochettino da "Messi Bordeaux maçında bizimle olamayacak ama milli takımda oynayabilir. Umudumuz o ki milli takımında da oynar ve bize de fit bir şekilde dönebilir." demişti.

Bu sezon sakatlıkların da etkisi ile PSG'de 8 maça çıkabilen Lionel Messi, 3 gol attı.