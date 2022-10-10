UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam (11 Ekim) Benfica'yı ağırlayacak olan PSG'de Lionel Messi şoku yaşanıyor. Fransız devinin Arjantinli süperstarı, sakatlığı sebebiyle Benfica karşısında takımını yalnız bırakacak.

Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçiren Messi, zorlu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

GENÇLER KADROYA DAHİL EDİLDİ

PSG'de Messi dışında Renato Sanches, Presnel Kimbempe ve Nuno Mendes de sakatlıkları sebebiyle Benfica maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Christophe Galtier, sakat isimlerin çokluğu nedeniyle genç oyuncular El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi'ye maç kadrosuna dahil etti.