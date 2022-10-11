PSG ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fransa'da karşı karşıya geldi.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde PSG penaltı kazandı ve topun başına geçen Mbappe, PSG'yi üstünlüğe taşıdı.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

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62'de Verratti'nin müdahalesi sonrası Michael Oliver beyaz noktayı gösterdi ve bu kez Benfica penaltı kazandı. Topun başına geçen Joao Mario skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da 1'er puan aldı ve haftayı 8'er puanla noktaladı.