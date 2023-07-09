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Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyon olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Paris Saint-Germain önemli bir transfere imza attı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen PSG, Bayern Münih'ten, Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

Fransız basınına göre Paris Saint-Germain bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek ve bu transfer en pahalı stoperler listesinde yer alacak.