İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında soyunma odasına giderek bir daha dönmedi ve sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla bugün oynanacak. Peki PSG Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Paris Saint-Germain Başakşehir karşılaşması bugün saat 20.55'te oynanacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

UEFA mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğini açıkladı. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

IRKÇI SÖYLEM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.



PSG'DEN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG),Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.