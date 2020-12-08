PSG Başakşehir maçı hangi kanalda?

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PSG Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG Başakşehir ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler ligindeki temsilcimiz Başakşehir, 6. maçında Fransız ekibi PSG karşısında 3 puan arıyor. Grubunda oynadığı maçlar neticesinde Avrupa kupalarına veda eden turuncu lacivertliler, devler ligindeki son puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Peki PSG Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

08.12.2020 - 21:51 | Güncelleme: ABONE OL
PSG Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG Başakşehir ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Fransız devi Paris Saint Germain'e konuk olacak.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçına sahne olacak PSG Başakşehir maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos, Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean

Başakşehir : Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba

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