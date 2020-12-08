PSG Başakşehir maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Fransız devi Paris Saint Germain'e konuk olacak.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçına sahne olacak PSG Başakşehir maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos, Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean



Başakşehir : Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba