Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Fransa

PSG açıkladı: Messi'yle yollar ayrıldı

PSG, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Giriş: 03.06.2023 - 20:40 | Güncelleme: ABONE OL
PSG açıkladı: Messi'yle yollar ayrıldı
AA

Messi, ayrılığı ile ilgili "Kulübe, Paris şehrine ve insanlara bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecekte en iyisini diliyorum" dedi.

Kulübün sahibi Nasser Al-Khelaifi ise "Lionel Messi'ye Paris'te geçirdiği 2 sezon için teşekkür etmek istiyorum. PSG ve Ligue 1'e yaptığı katkı küçümsenemez. Messi ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz" sözlerini sarf etti.

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile Al Hilal, Barcelona ve Inter Miami gibi ekipler ilgileniyor.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Törenle kapılarını açtı
Törenle kapılarını açtı
İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Yaralılar var!
İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Yaralılar var!
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.