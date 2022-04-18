Ligin 32. hafta mücadelesinde, lider PSG, en yakın takipçisi Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, yıldız futbolcu Neymar'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Duje Caleta-Car 31. dakikada skorda eşitliği sağladı: 1-1. Kylian Mbappe, 45+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek PSG'yi öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Sahadan 2-1 üstünlükle ayrılan PSG, sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Puanını 74'e yükselten PSG ile Marsilya arasındaki puan farkı 15'e yükseldi. Marsilya 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.