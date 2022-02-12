Ligue 1'in 24. haftasının ilk karşılaşmasında PSG, Rennes'i ağırladı.

Kylian Mbappe'nin, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin pasıyla 90+3. dakikada attığı golle ev sahibi takım, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Rennes'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar, maça ilk 11'de başladı.

Bu skorla 59 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanda kaldı.