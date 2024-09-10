Ayrıca, olağanüstü miktarda ayrıntı ekleyerek süper keskin görüntü netliği sağlamak için makine öğrenimi tabanlı bir teknoloji kullanan yapay zeka odaklı bir yükseltme olan PlayStation Spectral Super Resolution da kullanılacak.

Sony, bu modelde RDNA 3 mimarisine dayanan 60 işlem birimi bulunan bir GPU kullanıyor. Bu GPU, 2.5 GHz ile 2.8 GHz arasında çalışarak, önceki modele göre %45 daha hızlı grafik performansı sunuyor. Ayrıca, PlayStation 5 Pro, 33.5 Teraflops grafik gücüyle oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

PlayStation 5 Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise, 8K çözünürlüğü desteklemesi. Ayrıca, 120 FPS desteği ve gelişmiş ışın izleme (ray tracing) teknolojisi ile oyunlarda çok daha gerçekçi görseller sunacak. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi sayesinde ise, daha yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler elde etmek mümkün olacak.

PlayStation 5 Pro, 1 TB SSD depolama alanına sahip ve genişletilebilir depolama desteğiyle geliyor. Yani büyük oyun dosyalarının boyutlarını dert etmeden rahatça saklayabileceksiniz. Ayrıca, geliştirilmiş soğutma sistemi, uzun süren oyunlarınızda bile cihazın daha sessiz ve serin kalmasını sağlayacak.