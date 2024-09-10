PS5 Pro tanıtıldı! Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PS5 Pro fiyatı ne kadar oldu?
Sony, merakla beklenen PlayStation 5 Pro'yu düzenlediği etkinlikle tanıttı. PlayStation 5 Teknik Sunumu, özellikleri ve satış fiyatına ilişkin tüm detaylar YouTube kanalı üzerinden gerçekleşen canlı yayında açıklık kazandı. Peki, Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PS 5 Pro Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte Sony PS5 Pro özellikleri ve satış fiyatına ilişkin tüm detaylar...
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Milyonlarca oyunsever tarafından beklenen PlayStation 5 Pro, Sony tarafından organize etkinlikte tanıtıldı. Gerçekleşen tanıtımın ardından, PS5 Pro'nun çıkış tarihi, özellikleri ve satış fiyatına ilişkin tüm detaylar gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PS5 Pro Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak, özellikleri nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Playstation 5 Pro, 4K çözünürlükte iyileştirilmiş ve tutarlı kare hızlarının yanı sıra desteklenen oyunlarda 8K performans modu sunacağı iddia edildi. Standart PS5'e göre yüzde 45 daha yüksek render performansı sunması beklenen konsolun ışın izleme performansının ise 2 ila 3 kat daha yüksek olacağı belirtiliyor.
PS5 Pro'nun 7 Kasım 2024'te satışa sunulması bekleniyor.
Ön siparişler ise 26 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak.
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PLAYSTAİON PRO NE KADAR OLACAK?
PlayStation 5 Pro'nun fiyatı 699 dolar (23.790 TL) olarak açıklandı. Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı
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PS5 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
Yükseltilmiş GPU
PS5 Pro ile mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla İşlem Birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip bir GPU'ya geçiyoruz. Genel olarak bu, oyun için yüzde 45'e kadar daha hızlı işleme sağlayarak deneyimi çok daha akıcı hale getiriyor.
Gelişmiş Işın İzleme
Işığın daha dinamik yansımasını ve kırılmasını sağlayan daha da güçlü ışın izleme özelliği ekledik. Bu, ışınların mevcut PS5 konsolunun iki katı ve zaman zaman üç katı hızlarda atılmasına olanak tanır.
Yapay Zeka Güdümlü Yükseltme
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Ayrıca, olağanüstü miktarda ayrıntı ekleyerek süper keskin görüntü netliği sağlamak için makine öğrenimi tabanlı bir teknoloji kullanan yapay zeka odaklı bir yükseltme olan PlayStation Spectral Super Resolution da kullanılacak.
Sony, bu modelde RDNA 3 mimarisine dayanan 60 işlem birimi bulunan bir GPU kullanıyor. Bu GPU, 2.5 GHz ile 2.8 GHz arasında çalışarak, önceki modele göre %45 daha hızlı grafik performansı sunuyor. Ayrıca, PlayStation 5 Pro, 33.5 Teraflops grafik gücüyle oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.
PlayStation 5 Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise, 8K çözünürlüğü desteklemesi. Ayrıca, 120 FPS desteği ve gelişmiş ışın izleme (ray tracing) teknolojisi ile oyunlarda çok daha gerçekçi görseller sunacak. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi sayesinde ise, daha yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler elde etmek mümkün olacak.
PlayStation 5 Pro, 1 TB SSD depolama alanına sahip ve genişletilebilir depolama desteğiyle geliyor. Yani büyük oyun dosyalarının boyutlarını dert etmeden rahatça saklayabileceksiniz. Ayrıca, geliştirilmiş soğutma sistemi, uzun süren oyunlarınızda bile cihazın daha sessiz ve serin kalmasını sağlayacak.