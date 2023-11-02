PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu! Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları
PlayStation Plus üyeliği oyunculara her ay bazı oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. PlayStation Plus Kasım 2023 oyunları açıklandı. Bu ay ücretsiz verilecek PS Plus ücretsiz oyunları yaklaşık 1400 TL değerinde olacak. İşte, 2023 Kasım PS Plus oyunları
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Sony’nin bu ay dağıtacağı oyunlar belli oldu. 1400 TL değerindeki üç oyun Kasım ayı boyunca PlayStation Plus aboneleri için erişime açık olacak. Peki, Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları hangileri? İşte, 2023 Kasım ayı PS Plus oyunları...
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MAFIA 2 DEFINITIVE EDITION
Savaş kahramanı Vito Scaletta, babasının borçlarını ödeme umuduyla mafyaya bulaşır. Arkadaşı Joe ile birlikte Vito kendini ispatlamak için çalışır ve daha büyük ödül, statü ve sonuçları olan suçlar ile ailede yükselir. Oyunun tüm DLC paketlerini de içeren Definitive Edition sürümü PlayStation 799 TL değerinde.
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DRAGONBALL THE BREAKERS
349 TL değerindeki; Dragon Ball Super Broly filminden Broly karşınızda! Eşi benzeri görülmemiş gücüyle Survivor'ları yen!
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ALIENS FIRETEAM ELITE
259 TL değerindeki Aliens: Fireteam Elite ile Aliens evreninde geçen bu üçüncü şahıs hayatta kalma nişancı oyununda harabelerde ve altındaki mağaralarda saklananları keşfet.
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