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        Haberler Gündem Güvenlik Provokatif seçim paylaşımlarına soruşturma

        Provokatif seçim paylaşımlarına soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:35
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        Provokatif paylaşımlara soruşturma
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerde sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimlere ilişkin kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma açtı.

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        #Yerel seçim
        #sosyal medya
        #emniyet
        #Son dakika haberler
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