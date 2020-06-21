Protokol üyeleri millet bahçesinde spor yaptı - SİVAS

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Sivas Millet Bahçesi'ne fidan dikti.Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas Millet Bahçesi'nin açılışını video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsattı.Çok harikulade bir millet bahçesinin kente kazandırıldığını belirten Ayhan, "Buranın birçok maddi ve manevi değeri var. Burası yıllarca Sivasspor'un başarıdan başarıya koşturduğu, milletin gönlünde, yüreğinde tezahür ettiği bir yerdi." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesindeki ağaçlandırma çalışmalarını artırdıklarını dile getiren Ayhan, "Hem ağaçlandırma talimatını yerine getirmek hem de güzel bir aktivite ile tanıtımını sağlamak amacıyla bir program yaptık." diye konuştu.Sivas Millet Bahçesi'ndeki otopark alanının da artırıldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:"Milletimiz ve Sivasımız bir değer kazandı, çok harika bir millet bahçesi oldu. İki bine yakın büyük ağaç, 35 binin üzerinde küçük ağaç ile 53 bin 136 metrekare bir alanda müthiş bir millet bahçesi oldu. Kullanım şekli, fonksiyonuyla, ulaşım akslarıyla çok güzel bir millet bahçesi oldu. Bu değere sahip çıkalım, bu değeri itibarsızlaştırmayalım. Bu millete hizmet edenlerin de motivasyonunu düşürmeyelim."Milletvekili Ekinci ise Sivas'ın en merkezi ve kıymetli bir alanda millet bahçesinin hizmete sunulduğunu söyledi.Bölge halkından parka gözü gibi bakmasını isteyen Ekinci, "Burası çok önemli bir yer, hemen karşısında hızlı tren istasyonumuz olacak. Sivas'a ilk gelen kişiler burayla karşılaşacaklar, o nedenle de devletimiz yaptı, milletimiz koruyacak." ifadelerini kullandı.Millet bahçesindeki tüm eksikliklerin giderildiğini belirten başkan Bilgin de "İnşallah sabahtan gece saat 24.00'e kadar halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sivas güzel bir eser kazandı, güzel bir değer kazandı." dedi.Sivas Millet Bahçesi'nin yaklaşık 15 milyon ihale bedelinin olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yeri ile birlikte değerlendirdiğimizde 150 milyonluk bir değer. Burası Sivas'ın merkezinde nefes alacak, insanların vakit geçirebileceği bir alan olacak." diye konuştu.Kent merkezindeki 27 Haziran Parkı ve eski Numune Hastanesinin bulunduğu alana ikinci millet bahçesinin yapılacağını müjdeleyen Bilgin, proje çalışmalarına başlandığını aktardı.
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