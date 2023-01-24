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Protez kollarıyla 37 yıldır televizyon tamir ediyor

Giresun'da yaşayan ve geçirdiği kazadan sonra iki kolunu da kaybeden Osman Kanbur, 37 yıldır protez kolları ile televizyon ve radyo tamirciliği yapıyor

Giriş: 24.01.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Protez kollarıyla 37 yıldır televizyon tamir ediyor
Protez kollarıyla 37 yıldır televizyon tamir ediyor
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İHA

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kazadan sonra iki kolunu da kaybeden Osman Kanbur, 37 yıldır protez kolları ile televizyon ve radyo tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Amcasının inşaatında çalışırken kapıldığı yüksek gerilim hattındaki kazada iki kolunu da kaybeden Osman Kanbur, kazadan sonra evlenemediğini ama hayata da küsmediğini söyledi.

Kanbur, "Askerlik dönüşü 1974'de amcamın inşaatında çalışıyordum. İnşaatta kornişler kalmıştı takılacak ve o zamanlar alüminyum kornişler de yeni çıkmıştı. Balkondan içeri alırken yüksek gerilim hattına yaklaştı ve çarpıldım" diyerek yaşadığı kazayı anlattı.

İlk yıllar durumu kabullenmediğini ve zor zamanlar geçirdiğini anlatan Osman Kanbur, "O, kazadan sonra bir zaman boşta gezdim ama daha sonraları köylere elektrik gelmeye başladı. Kendime de meşguliyet arıyordum. Yanıma bir kişi alarak evlere elektrik tesisatı döşemeye başladım. Daha sonra da radyo ve televizyon tamirciliği işine başladım. Köylerde elimde çantayla dolaşarak devam ettim. İlk önce köyde bir dükkan açtım. 5 sene böyle çalıştıktan sonra bir arkadaşım İstanbul'a taşınıyordu. Onun dükkanını devraldım. 1996 yılından bu yana da Görele'de çalışıyorum" dedi.

Her işini kendi yaptığını ifade eden Kanbur, "Evde tıraşımı da, ütümü de her şeyi kendim yapabiliyorum. İlk başlarda yapamadığımda tutup her şeyi kırasım geliyordu ama önemli olan sabır, sabredeceksin. 'Ben bu işi başarırım' dedikten sonra sıkıntı yok" diye konuştu

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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