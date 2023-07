Protein alımınızı artırmanın 15 kolay yolu!

SÜZME PEYNİR KULLANIN

1 dilim süzme peynir başına protein: 14 gram

Az yağlı üzme peynir, proteinle dolu ve o kadar çok yönlü ki onu hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanabilirsiniz ve ayrıca The Menopoz Diyet Planı, A Natural Guide to Hormones, Health, and Happiness kitabının ortak yazarı Elizabeth Ward, "dip ve smoothie gibi şeylerde sade yoğurtla değiştirebilirsiniz" diyor ve kendinizi daha da yaratıcı hissediyorsanız, süzme peynirli dondurma yapmanın viral gıda trendine atlayabilirsiniz!