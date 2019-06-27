27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilim insanları, prostat kanserinin teşhisini kolaylaştıracak, devrim niteliğinde bir test geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre; Prostat İdrar Riski (PUR) adı verilen bu yöntem gereksiz test, biyopsi ve doktor randevularının önüne geçecek.
İngiliz gazete Huffington Post'ta yer alan habere göre; geliştirilen idrar testinin, eski metodlara kıyasla çok daha hassas olduğunu belirten uzmanlar, bu test sayesinde gereksiz yere yapılan biyopsileri önleneceğini de açıkladı. Bu yeni yöntem, öncesinde prostat kanseri teşhisi konulmuş veya kanser riski taşıyan hastalarda kullanılacak.
KAN VERME, REKTAL MUAYENE, MR VE BİYOPSİ TARİH Mİ OLUYOR?
Kanser riski taşıyanlar için pek çok açıdan kolaylık sağlayan bu test, kan alımı, dijital rektal muayene, MR ve biyopsi gibi pek çok süreci minimuma indirecek. Yapılan açıklamaya göre; günümüzde uzmanlar prostat kanseri riski taşıyan hasta ile daha az risk taşıyan kişileri ayırt etmekte güçlük çekiyor. Bu test ile aradaki ayrımın daha hassas bir şekilde yapılacağı umut ediliyor.
PUR testi için yapılan araştırmalarda 537 erkekten toplanan idrar örnekleri, 168 farklı gene bakılarak incelendi. Teste göre bu kişilerin 35’inde kanser riski tespit edildi.
HASTALIĞI BEŞ YIL ÖNCE TEŞHİS EDEBİLECEK
Araştırmayı yürüten Doktor Jeremy Clark, “Bu metodun en önemli özelliklerinden biri de klasik yöntemlere kıyasla hastalığı beş yıl öncesinden teşhis ediyor olmasıdır" açıklamasında bulundu.
Milyonlarca hastanın tedavisinde gelecek vad eden bu testin araştırmaları hala yürütülmeye devam ediyor.
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