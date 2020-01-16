16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Alanyaspor maçını değerlendirerek, “Alanyaspor’un Kasımpaşa mücadelesini ekibimle beraber izledik. Gerçekten çok iyi bir ekip. Bireysel yetenekte çok iyi oyuncuları var. Takım olarak da çok iyi oynuyorlar. Çok zorlu bir maç olacak ama biz iyi hazırlandık. Lisans sorunları yüzünden Fenerbahçe maçında bazı futbolcularımızı oynatamamıştık ama Alanyaspor maçında hepsi hazır. Lisan işlemleri halledildi. İyi çalışıyoruz, bu iyi çalışmamızın sonucu olarak da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
MENSAH'LA İLGİLİ KONUŞTU
Kadro dışı bırakılan Mensah ile ilgili de konuşan Prosinecki, “Antalya kampına geldiğim zaman genel manada bir disiplin sorununu gördüm. Zaten ligin sonunda olan bir takımdık. Kulüpte hoca gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes değişir ama kulüp bakidir. Kulüp her zaman burada olacaktır. Bu yüzden kimse kulübün önünde değildir. Kulüpten üstün değildir. Kulübün kuralları her zaman geçerlidir. Bu açıdan da Mensah ile birkaç sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelmeler olursa, tabi ki biz Mensah’ı kullanabiliriz, geri dönebilir. Biz tamamen onu gözden çıkarmış değiliz. Burada işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin rayına oturması için, takımın tekrardan maçlar kazanması için, bizim istediğimiz bazı kurallar var” şeklinde konuştu.
"İKİ OYUNCU DAHA ALABİLİRİZ"
Transferler konusunda ise Prosinecki, şunları söyledi:
“Takımımıza iyi oyuncular aldık. Enver Cenk olsun, Gustavo olsun, onları da önümüzdeki maçlarda izleyip göreceğiz. Transfer ettiğimiz bu 5 oyuncu ile farklı bir ekip oluşturuyoruz. Şu an tabi ki görüşmeler var. Spesifik olarak bir şey söylenemez ama sanırım 2 oyuncu daha alabiliriz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!