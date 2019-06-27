Prontotour TL'ye geçti!

Farklı bütçe ve ihtiyaçlara göre birçok seçeneği bir arada sunan tur şirketi, bundan sonra tüm turlarını Türk Lirası ile satışa sunacağını açıkladı

TL'ye geçişle ilgili değerlendirmede bulunan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, daha önce de bazı turları TL olarak sattıklarını belirterek şunları söyledi, “Şimdi tüm yurtdışı turlarımızı Türk Lirası olarak tatilseverlerin ilgisine sunuyoruz. Bununla yetinmeyip, aynı zamanda bazı turlarımızda da büyük indirimler yaptık" dedi