Prometeon Türkiye'de üst düzey atama

REKLAM advertisement1

Endüstriyel ve ticari lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde faaliyet gösteren Prometeon Türkiye'de iki üst düzey atama gerçekleşti.

Halihazırda Prometeon Türkiye, Rusya ve CIS Satış Müdürü olarak görev yapan Uğur Aydın, Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörü olarak atanırken, Prometeon Türkiye Bilgi Teknolojileri Ülke Müdürü Altuğ Kesim ise Türkiye ve AFME Bilgi ve İletişim Teknoloji Direktörlüğü'ne terfi etti.

2016 yılında Adana Bölge Satış Müdürü olarak Prometeon'daki görevine başlayan Aydın, yeni görevinde, şirketin stratejik pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışacak.

Kariyerine 2004 yılında Pirelli'de başlayan Altuğ Kesim ise, 2018 yılından bu yana Prometeon'un teknolojik dönüşümünde aktif rol alıyor.

Kesim'in, Prometeon Türkiye'nin teknolojik yapılanmasına ve dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edeceği öğrenildi.