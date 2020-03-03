03 MART 2020
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Prometeon Lastik Grubu'nda üst düzey atama

Prometeon Lastik Grubu'nda üst düzey bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Grubun 4 ana üretim merkezinden biri olan, 75 ülkenin içinde yer aldığı Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin yeni CEO’su olarak Antonio Dolgetta'nın atandığı açıklandı. Dolgetta'nın Şubat ayı itibarıyla görevi Alp Günvaran’dan devraldığı belirtildi

03.03.2020 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
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Prometeon

Pirelli'nin endüstriyel ve ticari lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon’da Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’luğu görevine Antonio Dolgetta getirildi.

Prometeon Lastik Grubu’na 2017 yılında katılan Dolgetta, ilk olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi CFO’luğunu üstlendi.

Mart 2019'da Prometeon Lastik Grubu'nun dünyadaki 4 ana üretim merkezinden biri olan Mısır'da Prometeon Mısır CEO'su olarak görev almaya başlayan Dolgetta, Şubat 2020 itibarıyla Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin CEO'luğuna atandı.

Yapılan açıklamaya göre, İzmit’te kuru lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak, 2 bin 800’den fazla çalışanı barındırıyor.

Prometeon Türkiye’nin yönettiği bölgenin cirosu, toplam Grup cirosunun 1/3’ünü oluştururken, dünyadaki 2 fabrika (Türkiye ve Mısır),1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor.

 

 

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