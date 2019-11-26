Projelerin ortaya çıkışını anlattı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST 'Endüstri Günleri'nin son gününe Pınar Altuğ ve Birol Güven katıldı. Güven, metin yazarı, senarist ve yapımcı olarak yer aldığı projelerin ortaya çıkış hikâyelerini anlattı.

VisionIST'in son günü 'Kısa Film Senaryo Yarışması Jüri Sunumları' ile başladı. Zeynep Atakan'ın moderatörlüğünde Levent Erden, Marsel Kalvo ve Faruk Güven'in katılımıyla 'Film Projemi Doğru Networke Nasıl Ulaştırırım?' paneli gerçekleştirildi. Oyuncu Ruth Gabriel 'Yansımalar' etkinliğinde tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. 'Film Seti Programlamada Yenilikler' konu başlığında ise yönetmen Uğur Yeşiloğlu güncel bilgileri aktardı. Afganistan'lı yönetmen Sahraa Karimi 'Yansımalar' bölümünde kariyer hikâyesini anlattı.