İHA

Olayda, Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu.

İHA'nın haberine göre, kaza sonrası Bursa - İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Daha sonra ise yapılan çalışmayla karayolu bir süre tek şerit üzerinden hizmet verdi.

Yola savrulan profiller vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.