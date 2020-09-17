Mehmet Çilingiroğlu, Ceyhan’ın salgının ilk dönemlerinde "Sağlıklı kişinin maske takmasının önemi yok" sözlerini alıntılayıp, "Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz? Şimdi takın diyorsunuz? Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım? Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öyle mi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür? Hocam?" ifadelerini kullandı.

Ceyhan da Çilingiroğlu'yla ilgili, "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan unvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan uyanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku" diye karşılık verdi.

Sosyal medyadaki tartışma şöyle devam etti: