22 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) havuzunda boşalan iki hakim üyelik için yapılan oylamada Türkiye’nin adayı Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi. Aksar’dan önce bu görevi FETÖ’nün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen ve 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydın Sefa Akay yürütüyordu.
ESKİ HAKİM BYLOCK’TAN MAHKUM EDİLMİŞTİ
Fevzi Çakır'ın haberine göre, UCMRM’nin üyesi olan Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Bylock kullandığının ortaya çıkması nedeniyle tutuklandı. Akay’ın tutuklanması BM ile Türkiye arasında gerginliğe de neden oldu. Akay daha sonra “terör örgütü üyeliği”nden 7,5 yıla mahkum edildikten sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
TÜRKİYE’NİN BASKISI SONUÇ VERDİ
UCMRM havuzunda bulunan 25 hakimden 23’ünün görev süresi 1 Temmuz 2018’den itibaren BM Genel Sekreteri tarafından 2 yıl süreyle uzatıldı. Türkiye’nin yoğun çabaları sonucunda Akay’ın görev süresinin uzatılmamasına karar verilmişti. Bir üye hakim ise istifa etti.
101 ÜYE DEVLETİN OYU İLE SEÇİLDİ
UCMRM havuzunda Akay’ın ve bir diğer üyenin istifası ile boşalan iki üyelik için seçime gidildi. 21 Aralık 2018 Cuma günü, Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’ta bulunan merkezinde yapılan seçimlerde Prof. Dr. Yusuf Aksar 101 üye devletin oyunu alarak, seçimin galibi oldu. Aksar’ı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tebrik etti.
2 YIL GÖREV YAPACAK
Aksar iki yıl süre ile UCMRM hakimi olarak görev yapacak. Bu süre, BM Genel Sekreteri tarafından BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı ile müzakere etmek suretiyle her defasında 2 yıl süre ile uzatılabilecek.
SOYKIRIM YARGILAMALARINI YAPIYOR
UCMRM, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1966 (2010) sayılı ve 22 Aralık 2010 tarihli kararı ile kuruldu. Biri Tanzanya/Arusha diğeri ise Hollanda/Lahey’de olmak üzere iki şubesi bulunuyor. UCMRM’nin başkanlığını 1 Mart 2012 tarihinden itibaren ABD’li hakim Theodor Meron yürütüyor. UCMRM Ruanda ve Yugoslavya’da gerçekleştirilen savaş ve soykırım suçlarının yargılamalarını yapıyor. Bu kapsamda Radovan Karadzic ve Ratko Miladic gibi “Bosna kasabı” olarak bilinen eski Sırp yöneticiler de “soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlal”den burada yargılanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!