Prof. Dr. Suat Kolukırık: "Koronavirüs, dijital donanımı zorunluluk haline getirdi"

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolukırık, AA muhabirine, dijital donanımın toplumsal yaşantının kaçınılmaz bir parçası haline geldiğini, toplumsal dönüşümü doğru okumak gerektiğini söyledi.
Dijitalleşme ya da teknolojik çağ olarak adlandırılan bu dönemde yaşam pratiklerinin, alışkanlıkların ve iş yapma biçimlerinin her geçen gün kabuk değiştirdiğini aktaran Kolukırık, "Belki de elimizden kaçıp giden bir dünyanın öznesi konumunda, zaman ve mekan kavramlarının zor ve karmaşıklaştığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Özellikle koronavirüs salgını sonrasında tüm dünya, ev merkezli çalışma ve üretim biçimlerini test etti. Ev dışındaki harcamalar ya da riskler büyük ölçüde azaldı." diye konuştu.
Yeni dönüşümde, hizmet sektörü, ulaşım ve turizm gibi sektörlerin ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine değinen Kolukırık, yeni iş yapma pratiklerinin denendiğini dile getirdi.
"Ev ofis uygulaması, yakın gelecekte her yaş grubu için daha önemli hale gelebilir. Yapay zeka, nesnelerin interneti, inovasyon, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi konular gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda." diyen Kolukırık, 7,5 milyarlık dünya nüfusunun yarıdan fazlasının internet kullandığını bildirdi.
- "Sosyolojik alışkanlıklarımızın değiştiğini görmemiz gerekiyor"
Her üç yetişkinden ikisinde cep telefonu olduğuna dikkati çeken Kolukırık, insanların dijital ortamda alışveriş yaptığını, ana dilinde film, dizi izlediğini, tatil planı yapıp, oyun oynadığını söyledi.
İnsanların artık yapay zeka, büyük veri, öğrenen makineler ve yeni robot teknolojileriyle yaşadığını ve hareket ettiğini vurgulayan Kolukırık, dijitalleşen dünyada veriye ulaşım ve bilgiye erişim konusunda sağladığı kolaylıkların yanı sıra veri kirliliği ve güvensizliği endişesi de olduğunu ifade etti.
Kolukırık, gelişmelerin, robotlaşma, gözetim toplumu ve insanın köleleştirildiğine ilişkin kaygılara yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:
"Dünyanın neresinde olduğumuzdan ziyade, neyin nasıl yapıldığı önem kazanıyor ve hayatımızın her alanına sızan ve sıradanlaşarak görünmez hale gelen dijitalleşmenin toplumsal yaşantımız üzerindeki etkilerini anlaşılabilir kılmalıyız. Koronavirüsün dijital sisteme geçiş için üretildiği iddialarına inanmak yerine, sosyolojik alışkanlıklarımızın değiştiğini görmemiz gerekiyor. 20. yüzyılın kavramları bugünü anlamak için artık yeterli gelmiyor. Türkiye olarak bilgiyi işleyiş biçiminden üretim süreçlerine, sosyalleşme biçimlerinden tüketim anlayışımıza kadar teknolojiyle iç içe geçerek çeşitlenen görünümlere hazır olmak durumundayız. Dijital kültür, biyoteknoloji, gözetim toplumu, mahremiyet, dijital iz, dataizm, kripto para ve ekonomilerin etkisini her geçen gün daha fazla hissedeceğiz. Onun için dijital dönüşümü ıskalayamayız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!