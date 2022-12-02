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Haberler Sağlık

Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Giriş: 02.12.2022 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Pekcan'ın ölümünü duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB)'den yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarına 9 ay sonra bir yenisinin eklenmesi, pandeminin ve etkilerinin bitmediğinin göstergesidir" denildi.

TTB'ye göre, pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana vefat eden toplam sağlık çalışanı 557’ye yükseldi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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