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Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Pekcan'ın ölümünü duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB)'den yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarına 9 ay sonra bir yenisinin eklenmesi, pandeminin ve etkilerinin bitmediğinin göstergesidir" denildi.

TTB'ye göre, pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana vefat eden toplam sağlık çalışanı 557’ye yükseldi.

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