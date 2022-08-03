Prof. Dr. Şenol'a yönelik tehditte yeni gelişme

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Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine 2 adet 'dana dili' bırakılmıştı.

Şenol, yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunup koruma talebinde bulunmuştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, Şenol'u tehdit eden ve kendisini de Mustafa Y. olarak tanıtan kişiyi Eskişehir'de gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şenol hakkında da koruma kararı verildi.

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y. savcılık ifadesinde, Kovid-19 pandemisi döneminde Şenol ile sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını ileri sürdü.

AA'da yer alan habere göre, Şenol'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa Y, şu beyanda bulundu:

"Olay günü kliniğinin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi, hemoroit rahatsızlığıma yönelik kendisine muayene olmak istememdi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi yitirmiş olmam söz konusunu değildir. Kendisinden davacıyım, suçlamayı kabul etmiyorum."

Şenol'un kliniğinin bulunduğu binaya "dana dili" bırakmadığını savunan Mustafa Y, "Kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayaldir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Y. "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından haftada 2 kez karakola giderek imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın talebi üzerine, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Mustafa Y. hakkında güvenlik tedbiri uygulandığı, tedbir kararının aile mahkemesi tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliye bildirildiği öğrenildi.