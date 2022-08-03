Prof. Dr. Şenol'a yönelik tehditte yeni gelişme

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine 2 adet 'dana dili' bırakılmıştı.
Şenol, yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunup koruma talebinde bulunmuştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, Şenol'u tehdit eden ve kendisini de Mustafa Y. olarak tanıtan kişiyi Eskişehir'de gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şenol hakkında da koruma kararı verildi.
ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y. savcılık ifadesinde, Kovid-19 pandemisi döneminde Şenol ile sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını ileri sürdü.
AA'da yer alan habere göre, Şenol'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa Y, şu beyanda bulundu:
"Olay günü kliniğinin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi, hemoroit rahatsızlığıma yönelik kendisine muayene olmak istememdi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi yitirmiş olmam söz konusunu değildir. Kendisinden davacıyım, suçlamayı kabul etmiyorum."
Şenol'un kliniğinin bulunduğu binaya "dana dili" bırakmadığını savunan Mustafa Y, "Kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayaldir." ifadelerini kullandı.
Mustafa Y. "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından haftada 2 kez karakola giderek imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılığın talebi üzerine, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Mustafa Y. hakkında güvenlik tedbiri uygulandığı, tedbir kararının aile mahkemesi tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliye bildirildiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!