Prof. Dr. Şendur'dan korkutan açıklama: Literatürde sık sık rastlıyoruz

Covid-19'un yalnızca bir solunum yolu hastalığı olmadığını, sinir ve damarlara tutunabilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, beyin felci ve hareket sistemi problemlerinin ortaya çıkabildiğini kaydetti.
Prof. Dr. Şendur, Covid-19'un ilk çıktığında bir solunum yolu hastalığı olarak görüldüğünü ancak zamanla virüsün engel tanımadığının anlaşıldığını söyledi.
Akciğer bronşlarına tutunabilen Covid-19'un farklı vücut dokularında yer bulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Şendur, "Damarlara ve sinirlere bağlanma özelliği olan bir virüs. İlk zamanlar koku ve tat almada sorunlar oldu. Bu yönüyle insanların dikkatini çekti. Daha sonra bu virüsün farklı sinir ve damarlara tutunup hastalık yapma kabiliyetine sahip olduğunu öğrendik. Durum böyle olunca bazı beyin felçleri, hareket sistemi problemleri de ortaya çıkmaya ve literatürde yer almaya başladı. Sinir sistemini de tutabilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı" dedi.
'KALICI HASARLAR ZAMANLA ANLAŞILACAK'
Covid-19'u sadece ağır biçimde atlatan hastalarda değil, hafif seyredenlerde de benzer sorunlara rastlayabildiklerini açıklayan Prof. Dr. Faruk Şendur, hastalığın başlangıcında ve bittikten sonra da komplikasyonların ortaya çıkabildiğini ifade etti.
Koronavirüsü yenen hastalarının birinde kas iskelet sisteminde zayıflıklara yol açan 'Guillain-Barre' hastalığına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Şendur şöyle devam etti: "Literatürde bunlara sık sık rastlıyoruz. Beyin zarı iltihapları, omuriliği tutan bazı vakalar bildiriliyor. Oran vermek biraz zor. Hastalıkları vaka şeklinde sunuyorlar. Ama bu virüsün ardından yaşanabilecek sorunlar kişilerin günlük yaşamını etkiliyor. Sakat bırakan, beyin omurilik hasarlarına yol açabilen durumlarla karşılaşıyoruz. Bazılarında hafif seyrediyor. Bizim 'mononöropati' dediğimiz yani tek sinir tutan hastalıklar olabileceği gibi yaygın sinir hastalığı da yapabiliyor. Bir kısmı maalesef kalıcı olabiliyor. Bir kısmında hastalık atlatıldıktan sonra ya da bir süre tedavi olduktan sonra geçebiliyor. Bunu açıklayacak kadar bir bilgi birikimimiz yok. Kalıcı hasar olup olmayacağı zamanla anlaşılacak."
Covid-19'un uzun vadeli etkilerinden korunmanın virüsten korunmakla mümkün olabileceğini anlatan Prof. Dr. Faruk Şendur, önlemlere uymaya devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu hastalıklardan değil, koronavirüsten korunmanın yollarını bilmemiz lazım. 'İnsanlar bitti mi, maskesiz dolaşabilir miyiz' diye düşünürken yeni bir varyant hızla yayılmaya başladı. Bu dönemde insanların maske ve mesafeye dikkat etmesi lazım. Çünkü salgın katlanarak büyüyor, komplikasyonlar da o oranda artacak. Yani bu hastalıktan korunmak önemli" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!