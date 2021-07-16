Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'dan bayram tatilinde delta varyantına karşı maske ve mesafe uyarısı

AA

Kaygusuz, AA muhabirine, Hindistan'dan çıkan delta varyantının yayılmakta olduğuna dikkati çekti.

Bu varyantın etkilerinin hemen hemen benzer olmasına rağmen çok daha kolay bulaşabildiğini anlatan Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Daha önce çok az virüsle bulaşan orijinal virüs, bu varyasyona dönüşüm yaptığı zaman daha kolay bulaşır hale geldi. Şikayetlere baktığımız zaman önce çok daha şiddetliyken bunda biraz daha nezleye benzer şikayetler olmaya başladı. Bir yönüyle çok kolay bulaşır, bir yönüyle de daha hafif tarafı var ama delta plus dediğimiz iki farklı mutasyonu taşıyan virüslerde ise hem kolay bulaş hem de kullandığımız aşılara karşı bir kaçış potansiyeli olması sebebiyle önem arz ediyor. Şu anda Avrupa ve ABD'deki vakaların yüzde 50'sini delta varyantı oluşturuyor. Herhalde birkaç hafta içerisinde tüm dünyada hakim olan varyant delta olacak. Bu hadiseyi tüm dünyada bir şekilde durdurmazsak yeni varyantlar çıkacak ve alfabenin her harfini kullanacağız gibi gözüküyor."

Kaygusuz, mesafe ve maske hassasiyeti sayesinde hiçbir sıkıntı olmayacağını belirterek, toplumun bu şekilde yaşamayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Virüs ne kadar çok bulaşırsa o kadar çok mutasyon ihtimalinin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Kaygusuz, "Bugün deltayı konuşuyoruz, yarın başka bir varyantı konuşacağız. Aslında tümüne karşı yaklaşımımız aynı. Maske ve mesafeyi korursak, kapalı ortamlarda bunlara daha çok dikkat edersek, bayramlarımız bayram gibi olur ve bu salgının arkasını kesmiş oluruz." dedi.

- "Davranış kalıbımızı biraz unutmaya başladık"

Kaygusuz, düğünlerin insanların en çok yakınlaştığı organizasyonlar olduğuna değinerek gerek yemek gerekse eğlence kısmında temasın arttığını dile getirdi.

Özellikle maske takılmadığında bulaşın çok daha arttığını anlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bu virüsün kinetiğini unutmamamız lazım. 1,5 metrelik mesafede bir kişide virüs varsa karşısına aktarması kaçınılmaz. O yüzden cenaze ve düğün gibi ya da başka türlü bir araya gelinen etkinliklerde mesafe ve maske kuralını ihlal etmezsek sorun yok. Bakın, rakam 5 binin altına bir türlü inmiyor. Çünkü davranış kalıbımızı biraz unutmaya başladık. İnsanlar tekrar virüs hiç yokmuş gibi davranmaya başlayarak bu ihlali yaptığı için sayı bugün 5 bindir. Kapalı ortamlardaki yoğunluğumuzun artmasıyla beraber tekrar yükselişe geçecek. Hele sonbahara bu mantıkla geçersek iyice rakamlarımız artmış olacak.

Aşılamayla bütün toplum bağışık hale gelene kadar sürekli maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi gerekiyor. Aksi halde salgının bu hızla devam etmesi durumunda aşıların bizi koruması bile sıkıntıya düşmüş olabilir."