Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto, aşının kalp krizi ve kalp kası iltihaplanmasına yol açtığı bilgisinin yanlış olduğunu söyledi. Aşı karşıtlığının söylentilere dayalı olduğunu belirten Prof. Dr. Oto, "Bize düşen görev bu konuda çıkan bilimsel verileri mümkün olduğu kadar topluma aktarmak. Aşı karşıtlığının temeli, bazı söylentilere ve bir duyumun abartılmasına dayalı. Bilimsel gerçekliği yok" diye konuştu.
AŞININ KALP KRİZİNE YOL AÇTIĞI BİLGİSİ YANLIŞ
Amerika Kardiyoloji Derneği'nin resmi yayın organı 'Circulation Dergisi'nde yayımlanan, Covid-19 aşısı sonrası görülebilen miyokardit ile ilgili verileri de paylaşan Prof. Dr. Oto, "Biontech aşısı yapılan 1 milyon hastada çalışma uygulandı ve 74 miyokardit vakası görüldü. 74 vakada da çok çabuk 1-2 hafta içinde iyileşme oldu. Aşının kalp krizi ve miyokardite yol açtığı bilgisi gerçekten yanlış. Covid-19 aşısının pıhtıya yol açma oranı da oldukça düşük. Buna karşılık eğer Covid-19 hastalığına yakalanırsa pıhtı ve buna bağlı ölüm riski daha yüksek. Zaten Covid-19 vakalarında ya akciğerdeki pıhtıya bağlı ya koroner damarlardaki pıhtıya bağlı ya da miyokardit nedeniyle ölümler yaşanıyor. Yani hasta olduğunuzda ölümün temel nedeni pıhtı, kalp krizi ya da akciğer damarının tıkanıklığı oluyor. Bunu engellemenin yolu aşı olmak" dedi.
KALP HASTALARI MUTLAKA AŞI OLMALI
Şimdiye kadar 10 bine yakın kalp hastasını ameliyat ettiğini belirten Prof. Dr. Oto, bu hastaların kendisine sorarak aşılarını yaptırdığını dile getirdi. Bazı hastalarının aşı konusunda kaygılı olduğunu vurgulayan Oto, "Yoğun bir telefon ve e-mail trafiğim var. Hastalarım bana aşıyla ilgili çok soru soruyor. Tüm kalp kapak ameliyatı geçirenler aşı olabilir ve olmalılar çünkü aşı olmazlarsa çok daha kolay Covid-19 hastalığına yakalanabilirler. Buna karşılık aşı olurlarsa Covid-19 olma olasılığı düşer. Aşının hiçbir zararı yoktur. Hele kan sulandırıcı kullananlar için aşı son derece güvenli. Daha dün bir mesaj aldım. 'Akciğer embolisi (tıkanıklık) geçirdim, bunun için ilaç alıyorum. Aşı olmalı mıyım?'. Olmazsanız ve akciğer embolisi tekrarlarsa son derece riskli. Doğuştan kalp hastalıkları nedeniyle ameliyat olanlar ile 65 yaş üstündeki kalp hastaları da mutlaka aşı olmalı" diye konuştu.
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