Prof. Dr. Özlü: Pandemi bitmedi ama hastalık sıradanlaştı

DHA

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği'nin (ASYOD) 16-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirdiği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'ne (UASK 2022) Türkiye ve dünyadan yüzlerce göğüs hastalıkları uzmanı ve göğüs cerrahisi uzmanı katıldı. Online katılımların da olduğu HİBRİT kongrede, 42'den fazla bilimsel oturum gerçekleştirilecek.

Covid-19 Pandemisinin ikinci yılında koronavirüsün akciğerler üzerindeki etkilerinin konuşulduğu bilimsel oturumların da ağırlık kazandığı kongrede düzenlenen basın toplantısına Kongre Başkanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, ASYOD Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Kongre Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Ersin Günay, Kongre Basın İlişkileri Sorumlusu Prof. Dr. Hadice Selimoğlu Şen ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Akın Kaya ile Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldı.

KONGRENİN EN ÖNEMLİ BAŞLIĞI COVID-19 PANDEMİSİ OLDU

Basın toplantısında söz alan UASK 2022 Kongre Başkanı M. Emin Akkoyunlu, "Kongremizde göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi branşlarında 11 ana konunun teorik ve pratik eğitiminin yapıldığı kurslarımız da yapılıyor. Asistanlarımız, konularında deneyimli hocalardan eğitim alabilme imkanı yakalıyor. Böylece bu kurslarımızda hem asistan hem de uzman hekimlerimiz günlük pratiklerinde sık karşılaştıkları soruların cevaplarını bulabilecek" dedi. ASYOD Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ise hibrit kongre formatında online veya yüz yüze katılım yapılabilen bu kongreyle yeni bir dönem için de öncü olmayı umut ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Ersin Günay 2 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada en önemli gündemi oluşturan Covid-19 pandemisinin, son çıkan varyantların, aşıların ve aşılanmanın önemi ve özellikle ağır hastalık süreci sonrasında görülen Kovid'in uzun dönem etkileri ve yapılması gerekenlerin de ele alındığı kongrede, bu sorunun nedenleri, alınması gereken önlemler ve etkin yaklaşımlar ile tedavilerin de konuşulacağına işaret etti.

"YAZ DÖNEMİNDE RAHATA ERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Pandemi bitti mi, bitecek mi, şimdi soru bu artık. Ancak geldiğimiz noktada salgın bitti ya da bitiyor demek gerçekçi olmaz. Çünkü virüs halen dolaşımda, bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Dünyada her gün yaklaşık 1 milyondan fazla pozitif vaka var hala. 4-5 bin civarında da ölüm oluyor. Ama şu an 2 yıl öncesine göre o kadar telaşlı değiliz. Hayatımızı geri aldık, kısıtlamalar kalktı. Çünkü çok şey değişti. Türkiye'de de dünyanın pek çok ülkesinde de yeterli düzeyde olmasa da çok sayıda kişinin aşı yaptırdığını biliyoruz. Dolayısıyla hastalığı geçirenleri de dahil ederseniz ki Omicron'la beraber bu sayı çok arttı, toplumda çok önemli ölçüde bir bağışıklık oluştuğuna inanıyorum ben. Bu bağışıklığın da hastalığın artık sıradanlaşmasına, toplum için bir tehdit olmaktan çıkmasına neden olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Özlü, "Şu anda pandemi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Artık hastalık çok hafif, ayakta geçiriliyor, çoğu zaman yoğun bakım desteği gerektirmiyor. Ama bunun istisnaları da var. 'Neden bu kadar kişi ölüyor hocam?' diyorsunuz. İşte o istisnalar onlar. Yeterli doz aşılı olmayanlar, 65 yaş üstü olanlar, kronik hastalığı bulunanlar veya bağışıklığı baskılanmış kişiler. Bireysel korunma tedbirleri hala önemini koruyor. Bu kazanılmış alışkanlıkların devam etmesi lazım. Yaz dönemine çok daha iyi bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum havaların ısınmasıyla ve dış alanlara çıkmakla birlikte salgının hızını daha da keseceğine inanıyorum" diye konuştu.

"İNGİLTERE'DEKİ DALGA BİZİ DE ETKİLEYEBİLİR AMA ENDİŞELİ DEĞİLİZ"

İngiltere'de hızla yaygınlaşan ve ülkede son günlerde yine vaka sayılarının 85 binlere ulaşmasına neden olan Omicron'un alt varyantı BA.2 ile ilgili kaygılara da değinen Prof. Dr. Özlü, Avrupa'da görülen yükselme dalgalarının genelde 3-4 hafta sonra Türkiye'ye yansıdığına işaret ederek, aynı artışın bizde görülebileceğini söyledi. Özlü, "Bu yeni alt varyantın daha bulaştırıcı olduğunu da biliyoruz. Ama onun da ağır hastalık yapmadığı yönünde veriler geliyor. Türkiye'de şu anda Kovid geçiren insanların büyük çoğunluğu test yaptırmıyor artık. Nezle oldum burnum akıyor diyip geçiştiriyor. Yani şu andaki sayıların bütün Kovid pozitifleri yansıttığını düşünmüyorum. Ama daha önemlisi bence artık vaka sayıları takip edilmesi gereken bir kriter olmaktan çıktı. Dünyada da Türkiye'de de günlük vaka sayıları üzerinden yorum yapmanın, bunları izlemenin salgın açısından değerini yitirdiğini düşünüyorum. Burada esas olan şey, hasta sayıları olmalı. Yani artık yoğun bakımdaki, hastanedeki hasta sayıları ve tabii kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayıları olmalı. Bu verilere baktığımızda da durumun iyi olduğunu görüyorsunuz. Omicron tabii ki hala öldürmeye devam ediyor ama bu ölümler sadece Omicron'a bağlanamaz. Temelde yatan diğer hastalıkların katkısı da çok önemli" şeklinde konuştu.