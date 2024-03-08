Prof. Dr. Özlü: Öksürük bir alarm

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Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2024'te konuşan Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde uzayan öksürük ve bahar alerjilerinden polikliniklere başvuran sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti.

"GURURLUYUM"

ASYOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Burada yaklaşık bin 500 meslektaşımızla göğüs hastalıkları alanında çalışan ulusal akciğer sağlığımızı korumaya ve geliştirmeye çalışan meslektaşımızla bir arada olabilmenin gururunu yaşıyorum. Böyle bir derneğin üyesi olmaktan, mutfağında çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Akciğer sağlığımız için, ulusumuz için çok önemli. Burada sadece meslektaşlar olarak biz kendi aramızda hani toplanıp, tartışmakla kalmıyoruz. Bu kongrenin asıl çıktısı halkımızadır, toplumadır. Çünkü buraya katılan meslektaşlarımız, Türkiye'nin 81 ilinden Her hastaneden gelen uzmanlarımız, aslanlarımız, akademisyenlerimiz göğüs hastalıkları alanında en yeni tedavi yöntemlerini, en yeni tanı yöntemlerini hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak burada kendi aralarında tartışıyorlar, dinliyorlar sorularını soruyorlar. Cevaplarını alıyorlar ve buradan tam güncellenmiş olarak dönüyorlar ve pazartesi kendi hastanelerinde hastalarını muayene ederken, serviste hastalarını tedavi ederken bu bilgileri kullanıyorlar. Dolayısıyla bu kongrenin çıktısı asıl olarak pazartesi gününden itibaren hastalarımızın akciğer sağlığının korunması ve geliştirilmesi ve tedavisi için doğrudan sahaya yansıyacaktır” diye konuştu.

Özlü, göğüs hastalıklarının Türkiye için, dünya için çok önemli bir branş olduğunun altını çizdi.

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"ÖLÜMCÜL 10 HASTALIKTAN 4'ÜNÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI TEDAVİ EDİYOR"

Bugün dünyada en çok insanları öldüren 10 hastalıktan 4’ünün göğüs hastalıkları uzmanları tarafından tedavi edildiğini vurgulayan Özlü, “Akciğer kanserleri, KOAH, alt solunum yolu enfeksiyonları, tüberküloz, bunlar dünyada halen en çok öldüren 10 hastalık arasında yer alıyor. Bu 10 hastalıktan 4’ünü göğüs hastalıkları uzmanları tedavi ediyor. Pandemi döneminde göğüs hastalıkları uzmanlarının toplum için ne kadar gerekli olduğunu hep beraber gördük” ifadelerine yer verdi.

Özlü, son dönemde uzayan öksürük ve bahar alerjilerinden polikliniklere başvuran sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti.

UZAYAN ÖKSÜRÜKLER

Uzayan öksürükler hakkında bilgiler veren Özlü, “Kış mevsimini yavaş yavaş artık geride bırakıyoruz ve bu kış hakikaten diğer kışlardan daha fazla solunum yolu enfeksiyonları yaşadık. Böyle dalgalar şeklinde hem çocuklarda hem erişkinlerde gribal enfeksiyonlar, bunların içerisinde grip virüsü var, RSV var. İşte rhinovirüs, kovid var. Diğer adenovirüsler var ama sonuç olarak hepsi aşağı yukarı birbirinden ayırt etmek de çok zor bunları. Ama dalgalar şeklinde toplumda hemen her evi, hepimizi, herkesi bir şekilde yakaladı, hepimiz bu tür hastalıklara maruz kaldık. Bu hastalığı geçirenlerin bir kısmında devam eden, geçmeyen, uzayan öksürükler var. Hala devam ediyor. Hala hastalar bu semptomla bize geliyor” dedi.

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"ÖKSÜRÜK ALARMDIR"

Uzayan öksürük konusunun önemli olduğunu işaret eden Özlü, “Yani bir öksürük genelde solunum enfeksiyonları sırasında görülen öksürükler 3-4 hafta içinde iyileşmesi, geçmesi lazım. Ama eğer bir öksürük, hani 3 haftadan fazla sürüyorsa, özellikle 8 haftadan daha uzun sürüyorsa bu önemlidir. Bunu hani öksürüktür, geçer, gider dememek lazım. Mutlaka araştırmak gerekiyor, sebebini bulmak gerekiyor. Öksürük aslında bir alarmdır. Yani vücudumuzda bir şeylerin doğru olmadığını, yanlış gittiğini bir yerlerde bir sorun olduğunu bize duyurur. Bu alarmı ciddiye almak lazım. Alarmı kapatmak yeterli değil. Yani öksürüğü tedavi edelim. Bitti olmuyor. Alarmın sebebini bulmamız lazım. Neden bu alarm çalıyor? Onu bulmamız lazım ve ona yönelik tedavi yapmamız gerekiyor. Uzayan öksürükleri ciddiye almak gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu öksürükler gerçekten kişinin günlük yaşam kalitesini etkiliyor. Gece uyku kalitesini etkiliyor. İnsanlar toplum içinde, bu öksürükten dolayı gerçekten zor durumlara düşebiliyorlar. Dolayısıyla bu öksürüklerin mutlaka dikkate alınması ve araştırılıp sonucunun sebebinin bulunması ve tedavi edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"CİDDİYE ALINMALI"

Uzun öksürüklerin altında çok farklı nedenlerin olabileceğine değinen Özlü, “Alerjik bir duyarlılık olabilir. Post enfeksiyon, öksürük dediğimiz bir duyarlılaşma olabilir, bazılarında astım gibi ya da reflü gibi ya da işte üst solunum yolu alerjileri gibi durumlar olabilir. Ama her ne olursa olsun uzayan öksürüklerin ciddiye alınması ve bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması ve sebebinin bulunarak tedavi edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum” dedi.

BAHAR ALERJİSİ HAYATI ETKİLER

İlkbaharın gelmesiyle bazı alerjik durumlarında ortaya çıktığına vurgu yapan Özlü, “Bahar ayları hepimiz için daha mutlu günler, güneş açıyor, ağaçlar yeşilleniyor. Ama bazı kişiler aramızda atopik kişiler, atopik bünyeye sahip olan kişiler maalesef baharı bizim kadar coşkuyla karşılayamıyorlar. Çünkü onların semptomları hemen başladı. Burunları akmaya, hapşırmaya başladılar. Burun tıkanıklığı başladı. Geniz akıntıları, öksürükler, hırıltılı solunumlar, nefes darlıkları gibi semptomlar, gözlerde sulanma, kaşıntı gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber bu mevsimsel alerjileri çok sık görüyoruz. Özellikle bu bahar nezdinde, yaz mevsiminde daha sık görüyoruz. Hastalarda bunu çok güzel ifade ediyor. Ağaçlar işte yeşil başladığında ya da çiçeklenmeye başladığında benim hastalığım başlıyor diyor ve hemen rahatsızlığını ifade ediyor” açıklamasını yaptı.

Bahar alerjilerinin çoğu zaman polenlere bağlı olduğunu dile getiren Özlü, “Bazen de polen olmadan diğer alerjenlerle tetiklenebilir. Hava durumundaki iklimdeki değişiklikler, nem durumundaki değişiklikler, ev tozu akarları gibi ya da mantar gibi diğer hava yoluyla sonlanan alerjenlerin yoğunluğunu artırabilir. Bunlara bağlı olarak bu tür mevsimsel alerjiler ortaya çıkabilir. Mevsimsel alerjiler hakikaten kişinin yaşam kalitesini çok bozar. Sosyal uyumunu, gece uyku kalitesini bozar. Gece boyu öksürükten uyuyamayan hastalarımız var. ‘Art arda 30-40 defa hapşırıyorum hocam, kesilmiyor hapşırık” diyenler var. Sürekli genzimde bir akıntı var. Bir türlü onu koparıp atamıyorum. Ne kadar uğraşsam da geniz akıntısını yok edemiyorum diyenler var. Çeşit çeşit ilaçlar kullananlar, geleneksel bitki çayları, şuruplar ve geleneksel tedavi alanlar var” dedi.

BAHAR ALERJİSİ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Bahar alerjilerinin neden olduğunu bulup onun tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Özlü, “Göğüs hastalıkları, alerji uzmanlarının artık bu konuda ellerinde eskiye göre çok daha güçlü tanı yöntemleri var. Biz bu kişilerde gerekli muayeneyi analiz alarak muayeneyi yaparak ve gerekli testleri yaparak bu alerjinin sebebini bulabiliyoruz ve tedavi edebiliyoruz. Bu kişiler gayet sağlıklı bizim gibi baharı doya doya yaşayabiliyorlar” dedi.