Prof. Dr. Özkan: Çift kol naklinin 8'inci gününde her şey yolunda

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve 1 çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin’in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da 14 saat süren operasyonla nakledildi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi 60 saat sonra sona eren Ayılmazdır, steril odaya alındı.
AMELİYAT SONRASI 8'İNCİ GÜN
AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Yavuz Ayılmazdır'a 8 gün önce yapılan çift kol naklinin başarılı geçtiğini ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Özkan, Ayılmazdır'ın yüksek riskli ilaç aldığı dönemlerin yavaş yavaş atlatıldığını ve ilaç alımının azaltıldığını kaydetti.
Özkan, birkaç gün sonra da her doku nakli hastasının aldığı üçlü ilaç rejimine geçileceğini ve biraz daha rahatlayacaklarını söyledi.
KOLUN TUTMAMA RİSKİ ATLATILIYOR
Erken dönemdeki cerrahi risk komplikasyonları ve damarlar ile ilgili kolun tutmaması ayrıca yapılan cerrahi müdahalenin başarısız olma riskinin yavaş yavaş atlatıldığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Fakat bu süreç 10-15 günü bulacaktır. Önümüzdeki hafta da süreç bu şekilde devam ederse daha da rahatlayacağız" diye konuştu.
‘ZORLU AMELİYATTI’
Ameliyat süreciyle ilgili de açıklamada bulunan Prof. Dr. Özkan, "Bu ameliyat biraz daha zorlu. Yaralanmanın kazanın türüne bağlı olarak her hasta biraz daha farklı oluyor. Bu hastada biraz daha farklı bir süreç izlendi. Bu nedenle biraz daha zorluydu. İşler yolunda, bir sıkıntımız yok. Önemli olan uzun dönemde hastaya faydalı ve kullanabileceği kolları kazandırabilmek" dedi.
‘HASTAYI SERVİSE ALDIK’
Hastanın yoğun bakımdan 2 gün sonra klinikteki odasına alınması sürecinin normal olduğunu, 1-2 gün tüm hastaların yoğun bakım servisinde tutulduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Orada hiçbir sıkıntımız olmadı. Hastamız genç ve sağlıklı olduğu için bu süreci rahat atlattı. O dönemde ameliyatın uzun sürmesi hem de olası bir durumda hastayı hemen ameliyata almak için yoğun bakımda tutuyoruz. Daha sonra serviste izlendi. Servisteki süreç de diğer hastalarımızda olduğu gibi normal şekilde seyretti, herhangi bir komplikasyonumuz olmadı" diye konuştu.
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