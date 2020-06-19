Prof. Dr. Orhan Kural'dan şarkıcı İsmail YK hakkında suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kural, İsmail YK ve şarkıcının klibini yayınlayan prodüksiyon şirketi yetkilisi Fatih Aksoylu hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Dilekçede, tütün sektörünün bütün dünyada, çocuk ve gençlerde sigaraya özenti ve merak oluşturarak denenmesini ve başlanmasını sağlamak üzere ünlü simaları kullandığı belirtildi.
Yabancı firmaların, yüksek ücretler ödeyerek Türk filmlerine, bar, meyhane ve bol sigaralı sahneler eklettikleri, Türk halkını tütün ve alkole bağımlı yaparak istediklerini başardıkları savunulan dilekçede, "Türk halkını en çok sigara içen 10 ülke arasına soktular ve alkolü yaygınlaştırdılar. Bunun son örneklerinden biri de şüpheli İsmail YK adlı sanatçının 'Yaktırdın bir sigara' adlı parçasının sözlerinde görmekteyiz. Şarkı sözlerinde ve klipte açıkça gençlerimiz sigara ve alkol kullanımına özendirilmektedir. Klip hem internet ortamında hem de muhtemelen Tv kanallarında ve radyolarda yayınlanmaktadır." denildi.
Dilekçede, söz konusu şarkının klibinin Youtube'da yayınlandıktan sonra 6 gün içinde 1 milyondan fazla izlendiği bilgisine yer verilerek, gençlere kötü örnek olunduğu vurgulandı.
İsmail YK'nın klibin farklı yerlerinde sigara içtiği, klibin başında ise farklı sigara markalarına ait izmaritlere yer verildiği aktarılan dilekçede, "Belli başlı iki sigara firmasına ait sigaranın klipte gözükmesiyle, bu görüntülerin bilinerek ve istenerek klibe konulduğunu düşünmekteyiz." ifadesi kullanıldı.
Dilekçede, İsmail YK ile prodüksiyon şirketi yetkilisi Fatih Aksoylu hakkında 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un 1. ve 3. maddeleri gereğince kamu davası açılması talep edildi.
Öte yandan, Kural, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, klibin yayınlandığı Youtube kanalına erişimin kısıtlanmasını veya klipteki söz konusu bölümlere erişimin engellenmesini istedi.
,Başak Akbulut Yazar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!