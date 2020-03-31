Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.

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