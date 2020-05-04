Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener (78) için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Prof. Dr. Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.