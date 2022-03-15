İl Sağlık Müdürü: Uzaktan sağlık hizmetini hekimin de dışlanmayacağı sisteme dönüştürmemiz gerekiyor

'Health Technologies Leaders Summit (HTLS) – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nin üçüncüsü düzenlendi. Sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelecek vizyonlarının paylaşıldığı zirvede İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye, dünyada sağlık hizmetleri açısından iyi bir yerde. Aynı zamanda sağlık teknolojileri açısından çok büyük fırsatları olan bir ülke. Bunu özellikle pandemi sürecinde yaşadık ve gördük. Teknolojik alt yapısıyla yönetilebilir, rahatlıkla takip edilebilir bir sistemle yönettik. Başarılı olduğu da dünya kamuoyuna yansıdı. 10 Şubat’ta çıkan uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. Bu sadece sağlıkçıların istediği bir şey değil. Bugün insanoğlunun zamanına bağlı olarak, hastaneye ulaşımdaki süreci bile istemediği, bugün çok büyük firmaların bile baktığınız zaman elektronik sistemle evden taşıdığınız yiyecekleri bile getirmeye uyum göstermek zorunda olduğu bir dünyada yaşadık. Hemen hemen her sokakta bir şubesi olan yiyecek dükkanları bile o dükkanları değil daha çok kurye ile eve sipariş edilen yemekleri dağıtmak zorunda kaldılar. İnsanoğlunun zamanını en iyi değerlendirmek lazım. Sağlıkla ilgili uzaktan sağlık hizmetinin kendi kendine tanısını koyacağı ama hekimin de dışlanmayacağı bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Bunların hepsini hayal etmemiz gerekirken uygulanacağından da eminiz. Dünyanın büyük firmaları artık sağlık sektörüne yatırım yapmaya başladılar. Bizim büyük bir kaynağımız var, sağlıklı ve kaliteli bir veri sistemimiz var. E-nabız gibi sistemle verileri tek merkeze topladık. Bu konuda dünyada liderlik yapacak alt yapımız var" dedi.
"AVRUPA ÜLKELERİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli ise, "Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli parametrelerden biri de sağlık parametreleridir. Ülkemiz, bebek ölüm hızı, yeni doğan ölüm hızı, anne ölüm hızı gibi sağlık parametrelerinde Avrupa ülkelerinin birçoğunun önüne geçmiş durumda. Pandemi sürecinde de ülke olarak, çok iyi bir sınav verdik. Aşıya ulaşabilme, yoğun bakımların doluluk oranı açısından hiçbir sıkıntı yaşamadığımızı düşünüyorum. Salgın sürecinde aşı üretebilen 9 ülkeden birisi olmamız da gurur duyulacak bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.
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