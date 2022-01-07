Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Turkovac açıklaması

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Katıldığı bir programda Turkovac aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Hiçbir veri olmadan bu aşı etkilidir diyemem. Turkovac etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” diye konuştu.