Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsüyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 21, 2020
Yeni virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı;
Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant corona virüsle (B.1.1.7)ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;
1) Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.
2) ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.
3) Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.
4) Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.
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